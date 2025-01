Sensibiliser à une alimentation équilibrée

Promouvoir des choix alimentaires éclairés et durables. C’est la mission de l’association « Mieux se nourrir ». Elle a été créée fin novembre à La Chaux-de-Fonds et a pour objectif de rendre l’accès à une alimentation équilibrée plus facile et plus responsable, en mettant l’accent sur la sensibilisation et l’éducation. Elle est active dans tout l’Arc jurassien, pour le moment dans les écoles uniquement, mais à terme, elle aimerait pouvoir présenter son atelier aux adultes via les entreprises. Ce premier projet part à la découverte, de façon ludique, du microbiote intestinal… ou comment et pourquoi manger sainement. Par exemple, tout le monde connaît la « règle » de manger cinq fruits et légumes par jour, mais pourquoi cela est-il important ? « On apprend ces règles à l’école, mais on aimerait aller un petit peu plus loin en leur donnant un peu plus de sens et faire prendre conscience aux enfants qu’à l’intérieur de notre ventre, il y a un univers, des petites bêtes que l’on doit nourrir », explique dans « La Matinale » Aurélie Gressot. La santé est donc au cœur de cet atelier participatif, mais la durabilité également. « Mieux manger, c’est aussi faire des choix qui sont meilleurs pour la planète », relève la présidente de l’association « Mieux se nourrir ».