Sensibiliser à la lecture depuis le plus jeune âge

Se familiariser avec les livres et la lecture, c’est important dès le plus jeune âge. L’association « Prévention de l’illettrisme dès le préscolaire » a reçu début décembre le Prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel et un chèque de 2'500 francs. Elle existe depuis 2005. « Elle émane de l’association ‘ Lire et écrire ‘ », explique la présidente Ariane Dreyer dans « La Matinale » ce lundi. « Trois de mes collègues formatrices se sont rendu compte que les enfants de leurs apprenants rencontraient également des difficultés à l’école », poursuit-elle. Les bénévoles de l’association organisent pour les tout-petits de nombreuses animations autour de la lecture tout au long de l’année en ville de Neuchâtel, mais aussi ailleurs dans le canton. Et c’est important de commencer si jeune, selon Ariane Dreyer. « C’est donner le goût, le plaisir du livre et de la lecture », relève la présidente de l’association « Prévention de l’illettrisme dès le préscolaire.