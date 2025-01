Le cirque Knie revient à Neuchâtel ! La troupe itinérante présentera son spectacle entre le 22 et le 24 août 2025 dans la capitale cantonale. Le cirque n’était plus venu en terres neuchâteloises depuis la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué diffusé ce lundi, le cirque annonce également le retour sur scène de Marie-Thérèse Porchet, alias Joseph Gorgoni. Géraldine Knie dit se réjouir de sa venue : « Joseph est multi-talents. Il maîtrise parfaitement la façon de donner vie à son personnage et j'ai hâte de découvrir ses nouveaux gags ».

La tournée débutera le 7 mars à Rapperswil. A noter encore la présence de la 8e génération de la famille Knie avec Iva, Chanel et Maycol qui assureront des performances équestres. /comm-cob