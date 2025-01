Gros chantier au collège des Forges

L’aula du collège des Forges à La Chaux-de-Fonds va entrer dans le 21e siècle. D’ici l’été prochain, elle devrait bénéficier d’un gros coup de neuf et être adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Construit en 1968, ce bâtiment qui relie les collèges de Forges-Centre et de Bonnefontaine n’a jamais connu de rénovations. Autant dire que 56 ans plus tard, il ne répond plus à toute une série de normes. L’aula est le dernier édifice scolaire de la ville à ne pas être adapté pour les personnes à mobilité réduite. D’ici l’été prochain, tout devrait rentrer dans l’ordre. Un ascenseur sera installé et les toilettes adaptées. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. La Ville entend s’attaquer également au chauffage, à l’isolation, aux fenêtres, à l’éclairage et à l’électricité. Des améliorations qui devrait rendre cette salle de 300 places beaucoup plus confortable, y compris et surtout en hiver.

Au chapitre équipements, une scène mobile démontable remplacera l’ancienne en bois. Son éclairage et sa sonorisation deviendront semi-professionnels. Le foyer attenant aura aussi droit à un coup de neuf, avec notamment l’installation d’une cuisinette en libre-service pour les élèves et d’une cuisine fermée prévue pour les différents événements.

L’installation de casiers et l’achat de tables et de chaises viendront compléter la liste. Coût de l’investissement, 2 millions de francs. Le Conseil général avait donné son accord à cette dépense en septembre 2023. La Ville vient de mettre son projet à l’enquête publique. Elle court jusqu’au 13 janvier. En attendant, les travaux de démolition ont déjà commencé à l’intérieur de l’aula. Quant aux élèves et aux enseignants du collège des Forges, ils devraient pouvoir prendre possession des lieux rénovés dès la rentrée d’août 2025. /cwi