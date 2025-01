Le cinéma revient dans la normalité

Une année pas facile, mais une année qui revient dans la normalité. Les cinémas de l’Arc jurassien tirent un bilan normal, ni mauvais, ni bon, au terme de 2024. Pour Edna Epelbaum, directrice de salles de cinéma à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Delémont et Bienne, « d’un côté c’était une bonne année, parce que c’est la première année où on n'était plus dépendants des années Covid ». Elle ajoute « c’est une année qui montre les cycles normaux des salles de cinéma. » Une année qui présente donc des points positifs, même si l’Office fédéral de la statistique annonçait de moins bonnes entrées qu’en 2023 en juin dernier . Pour Edna Epelbaum, c’est principalement grâce aux productions françaises « en numéro 1, clairement, un film qui est venu au printemps et que personne n’a vu venir ». Elle précise que de grosses productions, commeou(sortis à l’été 2023), ont clairement manqué pour ramener du monde dans les salles de cinéma.