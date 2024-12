« Les bonnes résolutions, on les tient deux semaines et après on les oublie »

Tic-tac, l’horloge tourne, il ne reste plus que quelques heures avant de clôturer cette année 2024. Et c’est déjà le moment de commencer à penser à vos bonnes résolutions pour l’année qui arrive. Quels sont ces défis que vous vous êtes lancés ? Mais surtout, allez-vous les tenir ?

Et même si l’une des passantes que nous avons rencontrées à Marin mardi matin nous assure que « les bonnes résolutions, on les prend toujours, on les tient deux semaines, et après on les oublie », nous vous avons tout de même posé la question.