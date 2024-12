La Décharge offre du rire, mais pas seulement

Le fil conducteur de la Revue de cette année est la place du village, comme l’indique le titre du spectacle avec un jeu de mots (Place du vil-âge), dans l'écriture d'un scénario qui n'en manque jamais. La place d’un village n’est-elle pas le lieu de tous les ragots et l’endroit idéal pour répandre les rumeurs les plus folles ? « Il y a quand même des villages où c’est encore vivant, même si cela devient de plus en plus des cités dortoirs », raconte Gérard William. « On est parti sur l’agora chez les Grecs, qui était le lieu de réunion sur la place du village pour discuter politique. De notre côté, on a fait une place assez simplifiée ou l’élément principal est un kiosque. Et forcément à travers la presse, on peut dire pas mal de choses. »