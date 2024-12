Fait marquant 2024 : les élections communales

De tous les faits d’actualité de 2024, c’est celui auquel RTN a consacré le plus de temps. Les élections communales neuchâteloises, c’était le 21 avril – le 12 mai pour le second tour. Un scrutin qui a battu un record : celui, très probablement, du plus faible taux de participation de l’histoire neuchâteloise : seuls 30,77% des citoyennes et des citoyens ont pris la peine de participer à ce scrutin auxquels participaient plus de 1'200 candidats.C’est le fait marquant choisi par Julien Hirt :