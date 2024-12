Lorsque l’or blanc fait son apparition, Philippe Burkhalter trace les pistes tôt le matin avant l’arrivée des skieurs. Il peut compter sur l’aide de deux autres collègues. Pour ces bénévoles, il s’agit aussi de trouver un équilibre entre vie professionnelle et damage. « Concilier, ce n’est pas toujours évident. Donc on fait en sorte de damer en dehors de nos heures de travail » explique le Vallonnier, qui n’hésite pas à tracer dès 5 heures du matin quand la météo l’exige. C’est donc une histoire de passion. Une passion pour la neige, pour les machines et pour la nature. Histoire de « donner une belle piste aux gens. C’est ce qui me fait plaisir » raconte Philippe Burkhalter.