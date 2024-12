Davantage de moyens pour lutter contre la pauvreté

Difficile pour les familles monoparentales

Aujourd’hui, en Suisse, la pauvreté touche surtout certaines catégories de la société. Selon Hubert Péquignot, les familles monoparentales et nombreuses (deux adultes avec au moins trois enfants) ont une tendance plus élevée à se retrouver en difficulté financière. Le directeur de Caritas Neuchâtel explique que « la pauvreté ne dépend pas que de causes individuelles. Elle est surtout causée par un contexte et par la politique sociale du pays où l’on se trouve ».