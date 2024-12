Les 20 ans du tsunami

La première vague qui s'écrase sur les côtes mesure une vingtaine de mètres et se déplace à 50 km/h. L'eau pénètre jusqu'à 7 kilomètres à l'intérieur des terres emportant tout sur son passage. Le raz de marée touche la Thaïlande entre 10h et 11h du matin à l'heure de pointe des touristes sur la plage. Nombreux sont ceux qui sont restés aux abords de l'océan sans comprendre ce qu'il était en train de se produire. « Je ne sais pas comment décrire cette vague », partage Monique Parmigiani. « On est complètement impuissant face à elle. »