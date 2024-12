Du saumon fumé à l’ancienne à Fleurier

Le saumon, comme le foie gras, est un mets que l’on consomme beaucoup lors des fêtes de fin d’année. Claude et Catherine Bornoz fument ce poisson à Fleurier depuis une dizaine d’années. Ils écoulent un tiers de leur production, d’environ deux tonnes par année, à Noël et à Nouvel An. Une production qui reste artisanale et fumée à l’ancienne.

Cette activité est avant tout une passion pour Claude Bornoz, pêcheur en rivière depuis sa plus tendre enfance. « J’ai toujours adoré avoir les pieds dans l’eau, pêcher des truites dans la rivière. Et puis j’ai commencé à voyager. Ça m’a donné le goût des gros poissons, des poissons sauvages. En étant épicurien, j’ai eu envie d’essayer de fumer du poisson. » Le couple a commencé par en faire pour lui et ses amis. Aujourd’hui, il a un point de vente chez lui, aux Acacias, à Fleurier, où il fume le poisson. Il livre aussi des restaurants et des commerces de détail de la région.





Le saumon atlantique, le poisson-roi des rivières

Claude Bornoz s’est spécialisé dans le saumon atlantique. « Pour moi, c’est le poisson-roi. C’est un poisson extraordinaire qui a une vie fantastique. (…) Et au niveau gustatif, c’est un poisson qui mérite d’être fumé. (…) Il a un niveau de gras dans la chair qui est parfait pour le fumage. »