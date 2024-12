Un repas, de la convivialité et une petite attention à Peseux

D’autres manifestations sont organisées dans le canton de Neuchâtel en cette période de fête. « Noël Autrement » se tient ce mardi dès 16h et jusqu’à mercredi à 20h au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville à Neuchâtel. À La Chaux-de-Fonds, l’association Chœur à Cœur vous accueille mercredi de 11h à 23h à la Maison du Peuple. Et puis Noël-ô-Locle c’est également mercredi de 11h à 17h à Paroiscentre. Ces manifestations sont gratuites et sans inscription. /sma