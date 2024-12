Noël blanc dans les stations de ski de la région

C’est parti pour la saison de ski dans le canton de Neuchâtel ! Presque toutes les stations ont pu accueillir les amateurs de glisse ce mardi. Skier pendant les fêtes n’est plus une chose commune dans la région depuis quelque temps. Mais cette année, les skieurs pourront bel et bien chausser les lattes pendant les vacances de Noël. En tous cas jusqu’à dimanche. Les importantes chutes de neige de ces derniers jours ont permis à des téléskis comme le Crêt-du-Puy de proposer de superbes conditions ce mardi. Ouvrir pendant les fêtes est financièrement intéressant pour les stations. Christian Wütrich, responsable des remontées mécaniques du Crêt du Puy relève que les deux derniers hivers « ont été médiocres. (…) Donc c’est vrai que c’est bienvenu. » D'autant plus que les gens sont en vacances et qu'ils « ont envie de se divertir, donc ça tombe tip-top bien. (…) Actuellement, avec le changement climatique, c’est vrai que s’il y a deux jours, il faut les prendre. »