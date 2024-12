Un dimanche pour choyer le client

Les petits commerçants du canton n’ont pas fait un carton dimanche à l’occasion de l’ouverture exceptionnelle des magasins. En raison de la météo exécrable, la clientèle s’est précipitée dans les grands centres commerciaux plutôt qu’au cœur de la zone piétonne de Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. D’ailleurs, une partie des enseignes sont restées fermées.

Président de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant et de détail, Olivier Zuretti tient toutefois à ce dimanche d’ouverture, agendé à quelques jours des fêtes. Cela permet de prendre plus du temps avec la clientèle. Mais il faut aussi savoir en soigner l’accueil : « Le dimanche est un jour particulier, en dehors du marathon de fin d’année pour tout le monde. C’est plutôt la carte de la convivialité qu’on doit mettre en avant en tant que petit commerçant », insiste Olivier Zuretti. « On peut inviter nos clients à partager un verre par exemple, dans un climat moins stressé qu’à l’accoutumée. Ce dimanche est réellement favorable à cela. »