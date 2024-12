Luciole, l’histoire d’une table pas comme les autres à La Chaux-de-Fonds

Luciole : c’est le nom d’un ovni culinaire qui s’est mis à briller à La Chaux-de-Fonds dès le printemps 2024. En neuf mois et à eux seuls, Gabi Dubuis et Danny Baker ont enfanté une référence de la cuisine dite durable. La Valaisanne et le Britannique viennent d’être récompensés à Valence comme l’une des 12 découvertes nationales de l’année par We’re smart green guide, qui a testé 1'400 tables dans 51 pays cette année. Luciole s’est retrouvée au milieu de brigades de cuisine imposantes et réputées comme celle du chef étoilé valaisan Gilles Varone. Ce guide recense et hiérarchise les établissements, pas forcément végétariens ou végans, qui proposent au moins un menu essentiellement composé de fruits et légumes, sur la base de critères comme la durabilité, la créativité et la finesse.