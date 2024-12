La Société des Beaux-Arts et du musée du Locle se fâche

La culture doit se serrer la ceinture, au Locle. Les Musées des Beaux-Arts et du Château des Monts ainsi que les Moulins souterrains du Col-des-Roches devront revoir leur publicité et leur promotion à la baisse. En acceptant le budget 2025 de la Commune, les conseillers généraux ont, de fait, accepté une coupe d’environ 25% de ce poste. Cela représente quelques milliers de francs, 8'000 francs exactement pour le Musée des Beaux-Arts. L’institution doit en plus faire face à une augmentation de son tarif d’entrée. Le billet passera ainsi de 10 à 14 francs pour l’ajuster au tarif d’entrée des Moulins souterrains, justifie le Conseil communal.

Ces décisions fâchent la Société des Beaux-Arts et du musée du Locle (SBAM). Dans un communiqué diffusé mi-décembre, la SBAM condamne le choix de diminuer la participation de la Ville à son budget. « Par la qualité de sa programmation et le prestige de sa revue de presse, [il] apporte une visibilité extraordinaire à la ville ». « Le Musée des Beaux-arts est une vitrine indéniable du Locle qui participe à la promotion de la commune », argumente la vice-présidente de la SBAM, Pascale Jeanneret.