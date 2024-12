Design aux anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds

Oubliez boules en verre coloré, branches de houx en couronne et bougies scintillantes. Vous n’en trouverez pas au Super Marché de Quartier Général. Le marché de Noël spécialisé dans l’art et le design a ouvert ses portes vendredi en fin de journée aux anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds.

Cette année, les organisateurs ont reçu plus de 150 demandes. Ils ont sélectionné 80 créatrices et créateurs qui exposent leurs réalisations jusqu’à dimanche. Pour ceux qui ont été recalés, tout espoir n’est pas perdu. Les organisateurs gardent leur dossier sous le coude pour éventuellement une prochaine édition.

« Le choix a été très difficile », reconnait Corina Weiss, la directrice de Quartier Général, saluant la qualité des artistes qui ont fait acte de candidature. « On a essayé de choisir de quoi ravir tous les goûts. On a des designers de bijoux, il y a des graphistes, des habits (…) On a essayé d’avoir un panel large d’accessoires à vendre ».

A l’avenir Quartier général ne devrait pas augmenter la jauge des exposants. Non pas que la place manque, la manifestation dispose de 1'000 mètres carrés. C’est plutôt au niveau du nombre des palettes nécessaires à la réalisation des stands que ça coince.