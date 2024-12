Plus de vingt artistes pour une chanson de Noël

Une chanson de Noël pour les dix ans de l’association AZ’Arts. Plus d’une vingtaine d’artistes de Suisse romande ont prêté leur voix à ce projet, dont le Neuchâtelois Raphaël Weber, ancien chanteur et guitariste des Rambling Wheels, Yann Lambiel, Sandrine Viglio, Tafta ou encore Forma. « Joyeux Noël de Martine » a été créée pour apporter de la joie à celles et ceux qui en ont le plus besoin.