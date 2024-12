Le Père Noël s’amuse au Musée paysan

La magie de Noël s’empare du Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds. L’institution présente depuis début novembre et jusqu’au 5 janvier, sa traditionnelle exposition temporaire. Cette année, ce sont les jeux du Père Noël qui sont à découvrir. Deux espaces de jeu ont été aménagés dans l’exposition, entre sapins, boules et guirlandes. « Chaque année on fait une exposition sur le Père Noël et sa vie pour un peu révéler tout ce qu’il lui arrive », raconte Diane Skartsounis, la conservatrice de l’institution chaux-de-fonnière.