Le Bikejöring, une relation privilégiée avec son chien

La complicité, la clé du succès

La complicité avec son chien est très importante. « Surtout ce lien de confiance, car on va à des vitesses de plus de 30 km/h en moyenne. Pour pouvoir se suivre, se coordiner correctement et tout donner, il faut vraiment avoir cette confiance et aller de l’avant ensemble. C’est vraiment un travail à deux. » Pour arriver à cette coordination, les animaux apprennent depuis leur plus jeune âge « ils apprennent les directions, gauche, droite, devant. Aussi dépasser. » /sma