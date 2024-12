Nouvel écrin pour le Temple de St-Blaise

Pour le bien des travaux, les dalles du sol du temple ont dû être retirées. Chacune a été numérotée afin de pouvoir être replacée à son exact emplacement après leur nettoyage.

« On a réparti les travaux en trois étapes », précise l’architecte. C’est la tour et son clocher qui sont passés sur le billard en premier. « En 2022 nous avons commencé par assainir et nettoyer la tour ainsi que sa toiture. » Ensuite, c’est à l’arrière du temple que se sont concentrés les travaux ainsi que l’enveloppe extérieure. La dernière partie concernait l’intérieur de l’édifice. « On a complètement vidé le temple pour monter un échafaudage à l’intérieur afin de nettoyer toutes les surfaces, et mettre en place un nouveau chauffage. »

Surprise de taille

Lors des travaux du clocher, une mauvaise surprise attendait les ouvriers. « Le beffroi en acier d’origine était trop abimé pour qu’il fasse l’objet d’une rénovation », explique Silas Liechti. Il a dû être reconstruit en bois de chêne. Mais pour ne pas dénaturer le clocher, des techniques d’époque ont été utilisées.