Deux subventions pour les retraités et personnes défavorisées à Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel proposera deux allocations pour lutter contre la précarité et l’isolement social et favoriser l'accès aux transports publics. Dès 2025, les personnes touchant une rente des prestations complémentaires AVS/AI auront droit à un bon correspondant au prix d’un abonnement annuel Onde Verte pour les zones 10-11, indiquent ce mercredi par communiqué les autorités communales. Il sera également possible de prendre une formule plus étendue ou un abonnement CFF et de payer la différence.

Ce bon est à chercher en personne au Service de l’action sociale, rue Saint-Maurice 4 dès le 6 janvier prochain.





Réduction pour les retraités

Les personnes en âge AVS se verront octroyer une réduction de 171 francs pour un abonnement annuel Onde Verte d’au minimum deux zones (10-11) ou pour un abonnement général CFF. Les personnes intéressées devront se présenter au guichet transN du centre-ville ou en faire la demande en ligne dès le 22 janvier via le Guichet unique des collectivités publiques neuchâteloises.

La Ville de Neuchâtel précise encore que les deux subventions communales ne sont pas cumulables, mais peuvent s’additionner à une autre réduction proposée par le canton. Toutes les informations sur ces réductions sont disponibles sur le site de la Ville. /comm-gtr