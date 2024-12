Plus de 600 signatures pour la Favrage à Neuchâtel

En quelques jours, le comité citoyen de La Coudre a récolté plus de 600 signatures pour sa pétition « Non à la fermeture de la Favrage ! » Elle a été déposée ce mardi à la Chancellerie communale. Pour rappel, la Ville de Neuchâtel a décidé de restreindre le trafic dans cette rue étroite depuis mi-décembre. L’accès est uniquement autorisé aux Riverains. Selon un communiqué du comité, les signataires sont très majoritairement des habitants de La Coudre. Ce nombre augmente encore. Pour eux, le Conseil communal « ne tient pas compte de l’avis ni de l’intérêt de la grande majorité des habitants du quartier. » La pétition demande donc au Conseil communal qu’il revienne sur sa décision et réouvre la Favarge à la circulation, tout en prenant toute mesure nécessaire pour sécuriser le chemin des piétons /comm-cob