Nouvel horaire CFF : les usagers cherchent leurs marques à Neuchâtel

Petit à petit, les usagers des transports publics prennent leurs marques. Malgré le lancement réussi du nouvel horaire, salué par les CFF lundi pour la ponctualité assurée et l’absence de surcharge dans les trains, des pendulaires semblaient encore désorientés mardi matin en gare de Neuchâtel. Normal, il s'agit du plus grand changement d’horaire pour la Suisse romande depuis 2000 et ce n’est pas seulement l’heure des départs qui ont changé, mais aussi les quais, ce qui demande un temps d’adaptation.

Un voyageur prenait la situation avec humour : « Je cherche mes quais, je cherche mes trains. Tout a changé, mais il faut juste prendre de nouvelles habitudes. » De son côté, une passagère soulignait un inconvénient lié au temps d’attente qui est allongé dans son cas : « Il y a presque trop de temps... et en hiver, il fait froid ! », lançait-elle en riant.