« Les quarts de finale sont accessibles pour les Suissesses »

Les Suissesses ont toutes leurs chances d’aller en quart de finale de l’Euro féminin 2025 de football. La Neuchâteloise Carina Da Costa Vilela, attaquante au FC Yverdon, s’est dite confiante, mardi dans « La Matinale », à la suite du tirage au sort qui s’est tenu lundi à Lausanne. D’autant plus que les Helvètes jouent à domicile. Le match d'ouverture est agendé le 2 juillet à Bâle. Les Suissesses, 23e au classement FIFA, affronteront la Norvège qui est 16e. Carina Da Costa Vilela a relevé que de jouer à la maison devant leur public, devant leurs familles, devant leurs amis leur donnera une sorte de motivation en plus. « Et je suis certaine que ça va leur donner encore plus de force pour bien jouer et gagner. » La Neuchâteloise a indiqué que la Norvège est la meilleure des deux autres équipes. « Les Norvégiennes ont un jeu très offensif, elles aiment avoir la balle. La Finlande et l’Islande sont plutôt des équipes qui défendent très bien, qui sont en place et qui jouent vraiment très physique. » Les joueuses de Pia Sundhage vont avoir droit à des répétitions générales, puisqu’elles seront aux prises avec deux de ces adversaires, la Norvège et l’Islande, ce printemps dans le cadre de la Ligue des nations. Cette sorte de répétition générale est plutôt un avantage pour Carina Da Costa Vilela. « Toute l’équipe aura le temps de bien analyser ces deux équipes par, je pense, des analyses vidéo. Et l’entraineuse va bien préparer les points forts et les points faibles de ces deux équipes. Ce qui sera un plus pour les matches à enjeux. »