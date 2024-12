Le Snowbus reprend la route

Dès le 30 novembre, les transports publics hivernaux reprennent du service. Le Snowbus « Neuchâtel – Bugnenets – Savagnières » circulera les mercredis, samedis et dimanches, ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires. L’offre durera jusqu’au 30 mars et le prix s’élève à 7 francs l’aller-retour.

Le Nordic’BUS (ligne 426) propose cette année encore quatre paires de courses l’après-midi, tous les samedis et dimanches ainsi qu’en semaine durant les vacances scolaires. Il circulera quelles que soient les conditions d’enneigement entre la gare des Hauts-Geneveys et Tête-de-Ran, via le col de La Vue-des-Alpes, et ceci du 21 décembre au 2 mars. L’aller-retour est facturé 6 francs.

Les billets et abonnements ONDE VERTE comprenant au minimum la zone 30 ainsi que les abonnements demi-tarif et général sont reconnus à bord de ces deux bus, précise un communiqué des transports publics neuchâtelois ce mardi.

À noter également que deux bus permettront de relier dès le 14 décembre, la gare de Saint-Imier aux Savagnières, jusqu’au 23 février et sous réserve de fonctionnement des téléskis.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de TransN. /comm-cob