(Re)découvrir Neuchâtel à travers les yeux d’habitants passionnés

Neuchâtel comme vous ne l’avez peut-être jamais lue. La capitale cantonale est la star d’un nouvel ouvrage verni ce samedi à la Boutique du livre au centre-ville. Intitulée « Quartiers », cette publication est un guide touristique pas comme les autres, nous assure ses auteurs. Il est né d’une idée originale de l’illustratrice MarieMo et réalisé en collaboration avec l’association littéraire La Ligne et l’artiste Agathe Borin.





Des regards pluriels et subjectifs

L’ouvrage ne se veut donc pas comme un guide touristique au sens original du terme. Son but, nous explique ses créateurs, est avant tout de compiler des avis subjectifs et des expériences personnelles vécues dans la ville dont ils sont toutes et tous fous amoureux.

Le texte prend la forme d’une déambulation dans Neuchâtel passant par cinq quartiers retenus par les auteurs : les rues des Chavannes et du Neubourg, la rue du Seyon, la rue des Moulins, la place du Banneret jusqu’au Coq-d’Inde et, finalement, le bord du lac. « C’est un mélange entre des choses qui sont présentes encore aujourd’hui et certaines qui ne sont plus là. Donc on a aussi demandé des anecdotes à des personnes plus âgées », explique Malou Pante, membre de l’association La Ligne.