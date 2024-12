RTN continuera d’émettre sur la bande FM

Diffusion stoppée dans les tunnels routiers

Même si les radios privées continueront donc de diffuser leurs programmes via la bande FM, cette dernière ne fonctionnera plus dans les tunnels autoroutiers de Suisse dès le 1er janvier, et ce pour tous les programmes radio. « C’est le seul changement qu’il y aura pour les auditeurs de RTN, mais c’est un inconvénient majeur », reconnaît Pierre Steulet. Comme les tunnels régionaux peuvent être relativement longs, il est ainsi nécessaire d’adapter les véhicules qui possèdent un autoradio diffusant uniquement en FM. Cela sera aussi valable pour recevoir les informations routières urgentes des autorités publiques. /clo