Un budget déficitaire et des musées malmenés au Locle

Par la voix de leur rapporteuse Corine Bolay Mercier, socialistes et écologistes se sont inquiétés des « coupes opérées dans les institutions culturelles et les musées en particulier ». Le poste promotion et publicité du Château des Monts, du Musée des Beaux-arts (MBAL) et des Moulins souterrains du Col-des-Roches ont été amputé de 25%.

L’élu vert Cyril Tissot a parlé d’« attaque ciblée contre les musées », ajoutant que « toute autre visée aurait trouvé un autre chemin ».

Explications d’Anthony von Allemen, conseil communal responsable des finances : « C’est écrit noir sur blanc dans le rapport [concernant l’inscription d’une subvention pérenne de 100'000 francs en faveur de l’exomusée] que des compensations allaient être trouvées ».

Au-delà du résultat, il y a la manière dont ces coupes ont été opérées. Gauche et droite auraient apprécié que le Conseil communal discute avec les directions et les organes dirigeants des musées avant de prendre cette décision. Corine Bolay Mercier est persuadée que des économies auraient pu être trouvées ailleurs. La socialiste en a profité pour rappeler la « hausse vertigineuse » du prix d’entrée du MBAL que le Conseil communal a décidé de faire passer de 10 à 14 francs. « S’il n’y a pas assez d’entrées, ça ne s’arrange pas avec une augmentation du prix ».