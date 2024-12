Un alpiniste neuchâtelois à l’honneur

Un Piolet d’or pour Hugo Béguin… L’habitant des Ponts-de-Martel âgé de 25 ans a reçu mardi dans les Dolomites en Italie l’une des plus prestigieuses distinctions du monde de l’alpinisme. Le prix lui a été remis lors des Oscars de la montagne. Du 3 au 7 octobre 2023, accompagné du Genevois Matthias Gribi et du Vaudois Nathan Monard, il a réussi l'exploit de venir à bout de la face nord du Flat Top, une montagne de l’Himalaya qui culmine à 6'100 mètres. Les trois jeunes alpinistes, qui ont ouvert une nouvelle voie, ne s’attendaient pas à recevoir ce prix, comme l’a expliqué Hugo Béguin dans « La Matinale ». « C’est vraiment une belle récompense pour les alpinistes et c’est assez exceptionnel. » Le Piolet d’or ne récompense pas les ascensions les plus dures, mais celles qui ont été réalisées dans un certain style. « Dans le style alpin, la forme est plus importante que ce que l’on grimpe. Quand on commence à grimper, on a tout sur nous, notre tente, notre nourriture et notre matériel. On commence au pied de la montagne et on va jusqu’en haut, sans redescendre. On fait des camps. Ça peut prendre plusieurs jours. Et on n’utilise pas d’aide extérieure. » La nuit, les trois jeunes alpinistes dormaient dans une tente deux place, quand ils trouvaient un endroit où planter la tente. Hugo Béguin explique qu’ils ont vécu beaucoup de moments difficiles. « Même une majorité de moments durs. (…) Il y a beaucoup de moments où on a cru qu’on allait redescendre parce que c’était trop dangereux, trop dur, qu’on n’allait pas trouver un passage adéquat pour arriver au sommet. » /sma