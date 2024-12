L'héritage colonial au cœur d’une nouvelle exposition

Les noms pour comprendre les traces coloniales.

C’est à travers le décorticage des noms des spécimens exposé dans la collection que les équipes du musée illustrent les traces coloniales. « Ainsi l’exhibition permet de mieux comprendre les persistances actuelles de l’esprit des scientifiques européens du 19e siècle », explique Ludovic Maggioni. Le public pourra par exemple découvrir pourquoi le cochon d’Inde, qui n’est ni un cochon ni originaire d’Inde, porte ce nom.

« Tout au long de l’exposition, le public est pris par la main », détaille le directeur. Un soin particulier a été porté à la réception de ces informations par le public qui peuvent quelques fois s’avérer difficiles. « Chaque vitrine d’exposition est cachée par un rideau, ainsi c’est le visiteur qui choisit de l’ouvrir et de regarder ou pas les spécimens exposés dans la collection ». Et d’ajouter que c’est un moyen d’illustrer la réflexion qui est menée par le musée sur la possibilité d’exposer ces collections ou pas. À la fin de l’exposition, les visiteurs pourront également adresser une lettre au musée racontant leurs impressions et donner leurs avis. « On s’intéresse beaucoup à la réception de cette exposition par le public, ainsi on participe à améliorer la communication sur cet héritage colonial », termine le directeur. Dès le 15 décembre 2024, une visite guidée et gratuite sera proposée aux visiteurs tous les dimanches matin jusqu’à mars. /crb