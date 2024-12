Pauline Maurer : « Ça a été une énorme surprise »

Une surprise…. Pauline Maurer ne s’attendait absolument pas à obtenir le Prix des musiques actuelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds. La chanteuse neuchâteloise le recevra ce mercredi. Une distinction qui salue l’engagement de la musicienne pour la Métropole horlogère. Pauline Maurer est entre autres directrice de la Chorale Numa-Droz depuis 2016 et enseigne le chant à la Fondation Ton sur Ton. Elle a été très surprise lorsque Théo Bregnard, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds, l’a appelée pour lui annoncer la nouvelle, comme elle l’a expliqué mercredi dans La Matinale. « J’étais à la maison avec mon bébé. Je pensais qu’il m’appelait au sujet de mon congé maternité. J’étais à des années lumières d’imaginer cela. » Une surprise pour Pauline Maurer, mais également une grande reconnaissance. « Quand j’ai réalisé que c’était vraiment vrai, j’ai été très émue. Je m’investis beaucoup dans mon travail, que ce soit à la Fondation Ton sur Ton, à la chorale Numaz-Droz mais aussi dans tous mes projets musicaux. Et je n’avais jamais espéré recevoir une reconnaissance comme cela. » D’autant plus après l’année mouvementée qu’elle vient de vivre. Pauline Maurer a été opérée des cordes vocales en fin d’année dernière. Et il y a quelques mois, elle est devenue maman. La chanteuse neuchâteloise s’est blessée à une corde vocale. « Il faut dire que les musiques actuelles, c’est un milieu dans lequel on va à fond. Il y a la passion d’abord et ensuite la raison. Et moi j’ai été à fond ces dernières années. J’enchainais les concerts. Il y a des week-ends où j’avais trois à quatre concerts. Le lundi, je retournais enseigner, je dirigeais ma chorale. (…) Et voilà, malgré une bonne technique vocale j’ai cassé une de mes cordes vocales. »

Pauline Maurer joue dans différents groupes dont In Trees qui s’interroge sur comment être musiciens face à la crise climatique. « On a décidé il y a quelques années de monter un projet de concerts 100% autonome en énergie. (…) Et on a créé des chansons autour de cela. »