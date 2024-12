Nouvelles orientations adoptées pour l’EREN

L'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel adopte de nouvelles orientations. Le 196e Synode s’est déroulé ce mercredi au domaine de Montmirail, à La Tène. Le budget 2025, déficitaire de plus d’un million de francs, a été adopté, indique ce mercredi un communiqué de l'EREN. Pour pallier ce déficit, le Synode a validé une résolution pour le maintien du principe de vente de biens immobiliers, avec l'accord des paroisses concernées pour les bâtiments appartenant au patrimoine administratif de l'EREN.

Confrontée à une baisse de ses membres et de leurs soutiens financiers, l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel a également adapté ainsi ses finances avec des réductions de postes et « une gestion rigoureuse ».





Création d’un service du personnel

Afin de mieux encadrer les employés et améliorer l'attractivité de l'institution, le Conseil synodal a ainsi proposé la création d’un « service du personnel ». Ce service, divisé en un pôle stratégique et un pôle administratif, vise à « simplifier les changements de postes et attirer des ministres ». La plateforme Recherche et Développement, créée en 2021, sera close en raison des ressources limitées notamment.

La commission de consécration a encore proposé de modifier la procédure de traitement des demandes pastorales et diaconales pour mieux respecter la protection des données et garantir l’équité entre les prétendants. Les rapports écrits seront remplacés par des présentations orales, à moins que le texte n'ait été validé par le candidat ou la candidate. Les discussions se tiendront systématiquement à huis clos pour en assurer la confidentialité. /comm-cob