Une panne qui fait mal à Auvernier

Une petite panne d’éclairage qui débouche sur une grosse dépense pour Milvignes. La Commune fait face à une dépense qui n’était pas envisagée au budget 2024. Elle va devoir mener des travaux d’assainissement sur les infrastructures souterraines au chemin des Abbesses à Auvernier, une voie étroite qui serpente au milieu des vignes, bordée de quelques villas. Comme le rapporte Littoral Région, lors de sa séance du 14 novembre, le Conseil général a accepté à une très large majorité un crédit de 2,63 millions de francs. Sans avoir réellement le choix.

Dans cette affaire, tout a commencé par un dysfonctionnement imprévu survenu il y a près d’une année. Nous sommes le 18 décembre 2023 : l’éclairage public du quartier tombe en panne. Peu de temps après, c’est le réseau électrique qui cesse de fonctionner à son tour. Malchance supplémentaire : ces infrastructures sont vieilles de plusieurs décennies et les plans sont introuvables. Il n’y a donc pas le choix : il faut ouvrir la chaussée et intervenir de manière lourde. Dans l’intervalle, une solution provisoire est mise en place pour assurer l’approvisionnement électrique du quartier, avec des lignes aériennes, mais légalement, celle-ci ne peut pas se prolonger au-delà d’une année.

Pour la conseillère communale en charge des travaux publics, Roxane Kurowiak, ce cas illustre bien la situation dans laquelle se trouvent de nombreuses communes du canton de Neuchâtel et d’ailleurs. « On a des parties du réseau électrique qui sont obsolètes et qui menacent à tout moment de tomber en panne ». Les autorités ne sont donc pas surprises qu’un tel incident survienne au chemin des Abbesses, mais elles espéraient que cette partie du réseau tienne un peu plus longtemps, afin de pouvoir intervenir ailleurs. « On a priorisé d’autres quartiers plus densément peuplés, donc où il y avait plus d’impact en cas de panne », explique l’élue de l’exécutif.