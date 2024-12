Le projet immobilier de Beauregard sort de terre

La première pierre du projet immobilier Concept B. 180 a été posée mardi à Neuchâtel. Cet important chantier débouchera sur la réalisation de quatre bâtiments, représentant 162 logements de différentes catégories sur le site de Beauregard. À savoir propriété par étages, logements avec encadrement, loft, logements d’utilité publique, appartements en PPE, accès facilités et aménagements pour personnes en situation de handicap, etc. Au centre du site, la Maison Matile a été conservée : elle aura pour vocation d’offrir un espace communautaire aux habitants et voisins.

La mixité de l’habitat constitue la force de ce projet. Elle a été imaginée par le bureau fribourgeois, LVPH. L’objectif était aussi de minimiser l’impact au sol : « Le projet essaie de donner le plus d’espaces publics et de ne pas trop manger de territoire. On a essayé de placer les bâtiments en périphérie et de laisser une grande place centrale », détaille Paul Humbert, architecte de LVPH.