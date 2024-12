Bernard le Pèlerin, un distributeur d’affection

Bernard le Pèlerin va à la rencontre des plus démunis depuis une dizaine d’années. Il a créé l’association Le Pèlerin des rues qui a reçu la semaine passée le Prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel. Un prix doté d’une somme de 2'500 francs. Ce distributeur d’affection, comme il aime le dire, sillonne les rues de Neuchâtel pour aller à la rencontre des personnes démunies, seules, exclues, fragilisées, marginalisées, en quête de réconfort, de nourriture ou d’un toit. Et il y en a plus que ce que l’on pense. Il a expliqué mardi dans « La Matinale » qu’en distribuant de l’affection, on arrive à créer un contact. « Et une fois qu’on a ce contact, on se rend compte qu’il n'y a pas que l’affection. Il faut que ces personnes soient reconnues, comme personne. Et parfois, ensuite, elles nous disent : je n’ai plus d’appartement, je n’arrive pas à joindre les deux bouts. Une autre fois, on me dira, on m’a coupé l’électricité et je ne peux plus nourrir ma petite fille qui a besoin d’un biberon chaud. » Pour Bernard le Pèlerin, chaque contact est une richesse. Parfois dramatique. Alors, « il ne faut pas se sentir le sauveur du monde. »