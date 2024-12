Le CLACC veut faire du bruit autour des commerces chaux-de-fonniers

Comment aider le petit commerce ? C’est l’une des questions qui énervent et divisent les Chaux-de-Fonniers à l’heure de l’apéro. Jusqu’ici, sur la place publique, on a beaucoup entendu les défenseurs de la bagnole et des places de parc. Ceux-là même qui se sont opposés à la piétonnisation de la place du Marché.

Mais le « match » pourrait s’équilibrer. Un mois après l’enterrement de l’initiative communale destinée à freiner le développement urbanistique de la Métropole horlogère et l’annonce dans la foulée de la création de l’Association de défense des commerçants chaux-de-fonniers (ADCC), c’est un collectif de citoyens qui débarque. Plutôt à pied qu’en voiture. Créé par six citoyens, le Collectif local pour l’attractivité des commerces chaux-de-fonniers (CLACC) souhaite « rassembler un maximum de membres et occuper l’espace de débat trop souvent monopolisé par une poignée de mécontents », lit-on dans un communiqué. Le CLACC se mobilisera en faveur « de la verdure et de la lumière », d’espaces « qui donnent envie », d’un « mobilier urbain malin et agréable » et d’une « mobilité douce et pratique ». Il souhaite devenir « un interlocuteur incontournable » des autorités politiques locales et invite les gens, quels qu’ils soient, à devenir membres.





La zone piétonne, bonne pour les affaires

Pour le CLACC, les zones piétonnes, c’est bon pour les affaires. Y compris celles des petits commerçants. « On veut dédramatiser la question des distances de marche. On pense que les gens sont capables de se déplacer pour aller dans des commerces de qualité », explique le cinéaste chaux-de-fonnier Robin Erard, membre du collectif. Sur son site internet, le CLACC met à disposition plusieurs chiffres et études qui pourraient faire vaciller quelques certitudes.