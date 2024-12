Grave accident à Chaumont

Grave accident de la circulation sur la route de Chaumont vendredi soir. Vers 23h35, une voiture, conduite par un jeune homme de la région a basculé dans le talus entre Chaumont et Neuchâtel, selon la police neuchâteloise. Le conducteur et sa passagère ont été grièvement blessés et ont été héliportés dans un hôpital universitaire. L’homme a été désincarcéré de son véhicule par les services d’urgence.

Les deux autres passagers, légèrement blessés, ont été transférés en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cet accident a nécessité l’engagement de 4 patrouilles de la police neuchâteloise et des spécialistes du groupe technique routier. 4 ambulances, un groupe d’intervention en milieu périlleux ainsi qu’un équipage du SMUR./comm-ecr