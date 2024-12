Unesco: création de l’association Arc horloger à La Chaux-de-Fonds

L’association franco-suisse Arc horloger a été créée vendredi à La Chaux-de-Fonds. Elle vise à pérenniser et promouvoir l'inscription au patrimoine immatériel de l’humanité de l'Unesco il y a quatre ans des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art.

Arc horloger vise à 'réunir durablement les porteurs de savoir-faire, à les accompagner dans la sauvegarde et la transmission de leurs pratiques, parfois multiséculaires, ainsi qu'à valoriser une richesse patrimoniale exceptionnelle', ont indiqué devant la presse ses initiateurs en présentant le projet au Club 44.

C’est l’horloger et entrepreneur tramelot Richard Vaucher qui a été nommé à la présidence de l’association. Il entend bien tout mettre en œuvre pour assurer la préservation et la transmission des savoir-faire propre à la mécanique horlogère et la mécanique d’art. Il souhaite notamment « fédérer toutes les actions qui se font entre Genève et Schaffhouse et Bienne et Besançon ».