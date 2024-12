La fraude à l’investissement en hausse dans le canton

Depuis le 1er janvier 2024, la police neuchâteloise a enregistré plus de 40 cas de cyber-escroqueries, liés à des fraudes à l’investissement. Ces arnaques ont causé un préjudice de près de trois millions de francs. La fraude à l’investissement, c'est une méthode qui consiste à vous faire verser des sommes d'argent sur des sites d’investissements frauduleux. Par la suite, de faux « conseillers financiers » vous contacteront régulièrement et vous inciteront à investir toujours plus d'argent.

Dans son communiqué diffusé jeudi, la Police neuchâteloise appelle à la vigilance. Elle évoque quelques règles essentielles pour se protéger, notamment se méfier des publicités et des liens en ligne. La Police rappelle également que « les banques légitimes ne contactent pas leurs clients via des messageries instantanées telles que WhatsApp ou Telegram ». Et un dernier conseil, « l’argent facile n'existe pas. Les promesses de gains rapides sont souvent des pièges ». /comm-cob