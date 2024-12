Une victoire politique pour le sport neuchâtelois

Une initiative décrite comme « insupportable » pour les finances du Canton, un contre-projet du Conseil d’État jugé « décevant », et, finalement, une 3e version qui fait la quasi-unanimité. Le Grand Conseil neuchâtelois est allé dans le sens de l’initiative 1% pour le sport. Un texte qui vise à consacrer annuellement 1% du budget cantonal au soutien des activités sportives, des clubs et au développement des infrastructures.

Les députés ont balayé mardi soir la mouture du gouvernement qui proposait 20 millions de francs sur dix ans. Ils ont largement préféré la contre-proposition de la commission dans sa version la plus généreuse : celle amendée par le groupe VertPOP qui alloue 36 millions de francs sur huit ans, soit 4,5 millions par an.

Pour le député vert et membre du comité d’initiative, Patrick Erard, cet appui financier « devrait permettre aux Communes qui ont des projets dans le tiroir et qu’elles n’ont pas sortis parce qu’il manquait une part de financement de passer ce cap en se disant maintenant avec 20 ou 25% sur la table, on se lance. »