Un engagement bénévole XXL

Le bénévolat se met en vitrine. À l’occasion de la journée mondiale aura lieu ce jeudi, pour la huitième fois, le dating du bénévolat neuchâtelois. Il se tiendra dès 17h au Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds. L’occasion pour la population d’explorer les diverses opportunités de bénévolat, tout en facilitant des rencontres entre les associations locales et les personnes intéressées par un engagement. Une qui l’est particulièrement, c’est Intisar Abbes. La Chaux-de-Fonnière de 28 ans est bénévole pour la Plage des Six Pompes, le NIFF, des associations de recueil de chats et l’EMS La Sombaille notamment. Des activités qui lui permettent de « rencontrer des gens et d’avoir l’impression d’être utile », explique-t-elle dans « La Matinale » ce mercredi. « J’ai beaucoup appris la résilience via certaines associations sociales », continue la bénévole. « C’est vrai que je suis quelqu’un d’assez asocial et ça me permet de sortir de ma zone de confort et de rencontrer des gens », raconte celle qui a débuté son engagement à la Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds.