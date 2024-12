Pascal Fontana se lance dans un nouveau défi professionnel. Il quittera son poste de vice-chancelier du Canton de Neuchâtel le 28 février 2025. Pascal Fontana aura occupé cette fonction durant plus de 13 ans et consacré plus de 30 ans de sa vie à l’administration cantonale. Le poste de vice-chancelier sera mis au concours ces prochains jours. /comm-sbm