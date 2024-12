Contrôle à l’exportation : des lois souvent méconnues

L’exportation ne se fait pas toujours sans risque. La Suisse, comme tous les pays du monde, pratique des droits de douane : il y a de nombreuses lois et ordonnances fédérales qui régissent le contrôle à l’exportation. Mais elles ne sont pas forcément connues de tous. Ne pas les respecter peut conduire à de lourdes sanctions pour les entreprises, on parle d’amendes de plusieurs centaines de milliers de francs au minimum et même de peines de prison.

Le problème, selon Carlo Anton Triolo, c’est que les employés et directions des entreprises ne connaissent pas assez bien les règles. Il y a même un clivage entre Suisse romande et alémanique, explique le conférencier indépendant, professeur à la Haute école procure.ch, spécialiste du commerce international et expert à la commission de l’EFCE, les examens fédéraux de commerce extérieur à Bâle, ce mardi dans « La Matinale ». Selon lui, beaucoup de personnes travaillant en Suisse, notamment dans le canton de Neuchâtel qui est un grand exportateur, ont fait une formation en France. Ainsi les règles nationales ne sont pas apprises. C’est aussi parfois difficile de savoir si « le bien que vous allez exporter est à usage civile ou militaire ou les deux », relève Carlo Anton Triolo.