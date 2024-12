Les Ruedi vont céder leur place derrière le bar de la Brasserie de la Fontaine

Une page se tourne à la « Brass », la Brasserie de la Fontaine. L’établissement marche fort depuis 18 ans, mais les Ruedi doivent lâcher du lest pour des raisons familiales. Propriétaires des murs, ils vont déléguer la gestion du restaurant à une autre tenancière. Minka Yuseinova reprend officiellement le flambeau. L’ancienne serveuse de Citérama n’est d’ailleurs pas la seule à être descendue de la tour Espacité pour intégrer la brasserie. L’idée n’est pas de bouleverser la carte des mets et des bières. « On a vraiment envie que la Fontaine reste la Fontaine », déclare Nathalie Ruedi, qui y veillera en tant que cogérante de la nouvelle société de gestion de la brasserie.