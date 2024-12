Journée continue à l'école à l'arrêt à Val-de-Ruz

La priorité du Maé de Val-de-Ruz se situe toutefois ailleurs : « La base est déjà de mettre en place la réponse au contre-projet une demande, une place », insiste Ahmed Muratovic : « Indépendamment de Maé, Val-de-Ruz est vraiment déterminé à étendre son offre en accueil parascolaire. On s’y est engagé. »

Et dans le cadre de cet accueil, la Commune de Val-de-Ruz applique déjà le taux de couverture minimale, soit le nombre de places disponibles par rapport aux nombres d’enfants d’un collège. « Mais la demande est plus importante et nous voulons y faire face », conclut Ahmed Muratovic.