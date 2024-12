Un peu de répit pour TeleBielingue avant le verdict de la justice

Quelques jours après ce coup de massue pour la chaîne biennoise tombé le 11 janvier, le groupe Gassmann avait fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier n'a pas encore rendu son verdict.

Le DETEC a prolongé la concession de TeleBielingue à partir du 1er janvier 2025, a indiqué dimanche à Keystone-ATS la porte-parole romande de l'Office fédéral de la communication (Ofcom), Caroline Sauser, confirmant une information du journal Le Temps. Cette prolongation vaut jusqu'à ce que le TAF rende sa décision.

Période de transition de 12 mois

Dès le 1er janvier, la part de la redevance radio-télévision allouée annuellement à TeleBielingue passera des 3,2 millions de francs actuels à 3,7 millions, a encore indiqué Mme Sauser. De manière générale, les montants ont été revus à la hausse pour les télévisions régionales.

De plus, la directrice éditoriale de Gassmann, Nicoletta Cimmino, a expliqué à Keystone-ATS que TeleBielingue et Canal Alpha ont convenu d’une période de transition d’un an si la justice tranche en faveur du projet de la télévision de l'arc jurassien. Proposé par le groupe biennois, cet accord vaudrait à compter de la décision du TAF.

Le bilinguisme attaqué

Le DETEC a décidé en janvier d'octroyer la concession pour la couverture télévisée de la zone de Bienne entre 2025 et 2034 à la future nouvelle chaîne Canal B, petite soeur de Canal Alpha. Pour l'instant, c'est le statu quo qui règne.

La chaîne TeleBielingue, qui a démarré ses émissions en 1999, compte une quarantaine de collaborateurs. Comme son nom l'indique, elle diffuse des programmes télévisés bilingues, en allemand et en français. Le groupe Gassmann édite également les quotidiens Journal du Jura et Bieler Tagblatt, ainsi que l'hebdomadaire Biel Bienne et la plate-forme Ajour.

A l'époque, le maire de Bienne, Erich Fehr, avait déclaré être "consterné" par la perte de la concession par TeleBielingue. La Ville de Bienne avait estimé que ce choix "purement économique" ne prenait pas en compte la spécificité du bilinguisme vécu au quotidien dans la cité seelandaise. /ATS