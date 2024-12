L’horlogerie du XVIIIe siècle au cœur d’un nouvel ouvrage

Pour l’historienne, cet ouvrage n’est pas une énième publication sur l’horlogerie. Il apporte bel et bien quelque chose de nouveau aux lecteurs, avec une approche qu’elle qualifie de différente mais respectant toujours la rigueur universitaire. « On ne parle pas des grands génies de l’horlogerie. On met en valeur une histoire familiale et une histoire collective de l’horlogerie », explique-t-elle. Pour cela, il a fallu fouiller dans les archives de cette grande famille d’horlogers rattachée à l’Arc Jurassien. Il en ressort qu’à l’époque, l’industrie était particulièrement mobile et flexible. L’ouvrage met en avant « des montres probablement conçues pour un marché de nord de l’Europe » ainsi que des profils, à l’image de Daniel Gagnebin (1697-1735), qui avait « des ambitions de développer des liens entre le Jura horloger et le reste du monde, notamment la Chine », détaille Rossella Baldi.