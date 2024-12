Cinquante ans en photos à La Vue des Alpes

La Vue comme vous ne l’aviez plus vue depuis des décennies. L’association de développement La Vue des Alpes-Tête de Ran revient avec une deuxième édition de sa balade photographique. Après le succès de l’hiver dernier et ses clichés grand format puisés dans les archives de 1880 à 1950, l’ADVAT propose d’explorer les années 1950 à 2000. À cette période, le site est devenu aisément accessible et connaît un fort développement touristique et sportif.